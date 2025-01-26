Ümraniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde Showtime Performans Gösteri Sanatları tarafından yapılan “Kültürden Minik Kalplere” adlı gösteri, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kültürel faaliyetlerin ele alındığı gösteri ve yardım gecesinde, yöresel halk oyunları gösterileri ile kanserli ve down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi. Down sendromlu saz sanatçısı Çağatay Aras’ta gösteride sahne alarak konser verdi.

Gösteriye, Showtime Performans Gösteri Sanatları Yönetim Kurulu Başkanı Eren Kalender, iş adamları ve birçok davetli katıldı. Gösteriden elde edilen gelirin ise kanserli çocuklara bağışlanacağı bildirildi.

Etkinlikte konuşan Showtime Performans Gösteri Sanatları Yönetim Kurulu Başkanı Eren Kalender, “Her sene toplanıyoruz ve bir araya geliyoruz. Bu sene bir amaç için gece düzenledik. Bu gece lösemili çocuklarımızla bir araya geliyoruz. Aynı zamanda Çağatay bağlama çalıyor, bu gecede kayıtsız kalmadı ve bizlere eşlik etti, çok heyecanlıyız. İnşallah güzel bir gece olacak. Tüm topluma da, lösemilide olsa, down sendromlu da olsa çok güzel şeylerin başarılabildiğini insanlara göstermeye çalışıyoruz.” dedi.

Down sendromlu saz sanatçısı Çağatay Aras, "Ben saz, misafir geldi çalmam lazım hepsini yaparım sağ ol." ifadelerini kullandı.

(SBK-