Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, Tekirdağ sahillerindeki Kumbağ ve Barbaros mahallelerinde inşa edilen sosyal tesis projelerinde çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkan Hüseyin Uzunlar, her iki projeyi de yerinde inceleyerek son durumu değerlendirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde yatırım atağını hız kesmeden sürdürüyor. Ferhadanlı Mahallesi’nde yapımı son aşamaya gelen sosyal tesislerle birlikte, Süleymanpaşa’nın turistik potansiyeli en yüksek mahalleleri olan Kumbağ ve Barbaros Sosyal Tesisleri de hizmete girmek için gün saymaya başladı.

Kumbağ sosyal tesisleri sona yaklaştı

Mahalle sakinlerine çok sayıda farklı hizmetin sunulabileceği, toplantılar, eğitimler ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Kumbağ Sosyal Tesisleri projesinde kaba inşaat son aşamaya geldi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, projede gelinen durumu yerinde değerlendirmek üzere Kumbağ’a ziyarette bulundu. Uzunlar, ilgili personelden bilgi alarak çalışmaların hızlandırılması için talimatlarını verdi.

Kumbağ Sosyal Tesisleri projesi ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Uzunlar, “Kumbağ’da, mahallemizin sosyal yaşamını zenginleştirmek ve hemşerilerimizin bir araya gelme imkânlarını artırmak üzere inşa ettiğimiz Sosyal Tesis projemizde hızla sona yaklaşıyoruz. Devam eden çalışmaları yerinde gözlemlemek üzere ziyaret ettiğimiz projede, görev alan ekiplerimize kolaylıklar diledik. Çok yakında yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağımız Sosyal Tesis projemiz, Kumbağ Mahallemizin sosyal dokusuna yeni bir soluk getirecek ve siz değerli mahalle sakinlerimizin keyifli zamanlar geçirebileceği bir mekân olacak” diye konuştu.

Barbaros yeni bir yaşam alanına kavuşacak

Daha sonra Barbaros Mahallesi’nde yapımı süren ve son aşamaya gelen sosyal tesis inşaatını denetleyen Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, burada gerçekleştirilen çalışmalara nezaret etti. Uzunlar, ilgili personelle istişarede bulunarak yapılması gereken faaliyetleri planladı.

Barbaros Mahallesi’nde büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan tesis, bünyesindeki çok fonksiyonlu kapalı alanları, spor tesisleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, kafeterya gibi imkânları ile mahalle sakinlerine hizmet verecek. 4 yılda Süleymanpaşa Belediyesi tarafından önemli yatırımların yapıldığı Barbaros Mahallesi, projenin tamamlanmasıyla yeni bir yaşam alanına kavuşacak.

"Her iki tesisimiz de mahallelerimize hayırlı olsun”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Uzunlar, şu ifadeleri kullandı: “Barbaros mahallemize kazandıracağımız Sosyal Tesis projemizde hızla sona geliyoruz. Modern bir mekanda mahalle sakinlerimizin bir araya gelebileceği ve etkinliklerin düzenlendiği bir yer olarak hizmet verecek tesisimiz, aynı kompleks içinde yer alan halı saha ve çok fonksiyonlu spor sahaları ile spor tutkunlarının enerjisini ve rekabetini artıracak bir merkez olacak. Her iki tesisimiz de şimdiden mahalle sakinlerimize ve Süleymanpaşa’mıza hayırlı olsun.”

Her iki projeyi yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar’a Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı da eşlik etti.