TÜİK, "Kümes Hayvancılığı Üretimi" ile "Süt ve Süt Ürünleri Üretimine" ilişkin Mart ayı verilerini açıkladı. Verilere göre kümes hayvancılığına dair artan tek şey ise yüzde 4,4 ile yumurta üretimi oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayında kümes hayvancılığı üretiminin bir önceki yılın aynı ayına göre gerilediğini duyururken, süt ve süt ürünleri üretiminin de geçen yıl göre bazı alanlarda arttığı ve bazı alanlarda gerilediği tespit edildi.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ 199 BİN 950 TON, TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ 1,73 MİLYAR ADET OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,4 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 1,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5 ve hindi eti üretimi yüzde 7,3 azaldı. Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 2,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,1 ve hindi eti üretimi yüzde 9,2 azaldı.

Bir önceki ay 176 bin 236 ton olan tavuk eti üretimi Mart ayında ,5 artarak 199 bin 950 ton oldu.

TİCARİ SÜT İŞLETMELERİNCE 911 BİN 760 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Bu arada ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2; Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre içme sütü üretimi yüzde 10,9, inek peyniri üretimi yüzde 3,4 ve yoğurt üretimi yüzde 2,9 artarken; ayran üretimi yüzde 2,9, tereyağı üretimi yüzde 28,2 azaldı. Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, içme sütü üretimi yüzde 10,7, inek peyniri üretimi yüzde 7,7, yoğurt üretimi yüzde 2,4 ve ayran üretimi yüzde 1,2 artarken; tereyağı üretimi yüzde 25,5 azaldı.

Bir önceki ay 793 bin 384 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mart ayında yüzde 14,9 artarak 911 bin 760 ton oldu.