Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, Kumluca'ya sözünü verdiği, futbol, güreş, konser gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak Atatürk Stadyumu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi. Başkan Muhittin Böcek, yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak stadyum projesinin Mart ayında hizmete açılacağı sözünü verdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Kumluca Atatürk Stadyum Projesi’nin temelini attı. Kumluca Karatepe mevkiindeki Atatürk Stadyumu Projesi’nin temel atma törenine CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Elmalı, Finike ve Demre Belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MART AYINDA HİZMETE AÇILACAK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve geldikleri günden buyana Gazipaşa’dan, Kaş’a kadar ‘Sen ben yok, biz varız. Biz birlikte yaparız’ anlayışı ile yola çıkarak hizmetlerini sürdürdüklerini belirtti. Bugüne kadar Türkiye’nin en borçlu belediyesi olarak bir taraftan yatırım yapmaya diğer taraftan kamu yararına olan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerinin altını çizen Başkan Böcek, “19 ilçede yapılması gereken, alt ve üst yapı başta olmak üzere kamu yararı olan projeleri sırasıyla tamamladık. Kumluca’mıza çiftçi karttan tutun paketleme ve kurutma tesisine kadar bir çok hizmet kazandırdık. Bugün de bir iftar gününde verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Atatürk Stadyumu projemizin temelini atıyoruz” dedi.

YAKLAŞIK 100 MİLYONA MAL OLACAK

Atatürk Stadyumu’nun spor müsabakalarının yanında bir çok etkinliğinde ev sahipliği yapacağını anlatan Başkan Böcek, “Projenin maliyeti, yeni yılda oluşacak fiyat farkları ile 100 milyonu bulacak. Büyükşehir ve Kumluca Belediyesi işbirliğiyle Mart ayında tamamlayacağız. Yüklenici firmadan sözünü aldım. Mart ayında hep birlikte açacağız. Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir şekilde Atatürk stadyumumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Azim ve kararlılıkta çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Törende konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca'ya çok güzel bir stadyum kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Başkan Muhittin Böcek’in Kumluca’ya kazandırdığı projeleri anlatan Köleoğlu, “Muhittin Başkanımla 41 mahallede 41 proje sözü vermiştik. Yarım kalan camiimizi tamamladı. Kumluca’nın imar planlanmasının yapılmasına sebep oldu. Erentepe yolu dedik derhal asfaltını çözdü, sanayimize sıcak asfaltı döktürdü, Söğütcuma’ya asfalt döktürdü, Kumluca’nın ilk kreşini açtı. Türkiye’nin en büyük kapalı oyun parkını buraya yapacak. Yakında temel atma töreni gerçekleşecek. Kumluca Beton’u kurdu. Yetmedi halimize akaryakıt istasyonu desteği verdi. Yakın zaman da onun da temelini atacağız. Kumluca Atatürk Stadyumu hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

TEMELİ ATILDI

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir de stadyumun Kumluca halkına hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kumluca’ya yapılan hizmetlerin tanıtıldığı film izlendi. Daha sonra Başkan Böcek ve tüm protokol üyelerinin katılımı ve dualarla Kumluca Atatürk Stadyumu’nun temeli atıldı.

ÇOK AMAÇLI KULLANILACAK

Çok amaçlı kullanılacak Kumluca Atatürk Stadyumu, 13 bin 200 metrekare alanın 6 bin 650 metrekarelik kısmına inşa edilecek. 2890 seyirci kapasiteli projede, idari alan, tuvalet, engelli tuvaleti, duş, soyunma odaları, depo alanları, enerji odası ve su deposu yer alacak. 2000 metrekare yeşil alana da sahip olan projede, 97 araç kapasiteli otopark da bulunuyor.