Başkan Köleoğlu'nun Personel ile Bayramlaşma sırasında verdiği müjdeler yüz güldürdü.Mehmet ŞENTÜRK / BATI AKDENİZ HABER

ANTALYA (İGFA) - Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve eşi Nurgül Köleoğlu, birim müdürleriyle birlikte, Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde belediye personelleriyle bayramlaştı.

Kurban Bayramı öncesi personelleriyle bayramlaşan Köleoğlu onlara aileleriyle birlikte tatlı bir bayram geçirmeleri için kolonya, bayram çikolatası hediye etti.

Daha önce Ramazan Bayramı’nda personellerin Kumluca Kart’ına ikramiyeleri yatırılmıştı. Kurban Bayramı’nda da Başkan Köleoğlu personellerini unutmadı ve ikramiyelerinin yatırıldığının müjdesini verdi.

Büyük Aile olmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Başkan Köleoğlu, belediye personellerinin ve ailelerinin bayramını kutladı ve ikinci müjdesi asgari ücretin belediyede en az 12 bin TL olacağını söyledi.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu personellere yaptığı konuşmada, ‘’Bugün burada yeni bir bayram sevincini paylaşıyoruz. Birbirimize olan sevgimizi saygımızı paylaşmak için toplanmış bulunmaktayız. Biz her zaman birlikteyiz sizlerin bir derdi olduğunda çözüme götürmek için her zaman yanınızdayım. Bayramımızı kutlamak, ailelerinize selam söylemek, Kumlucalı Büyük Aile olduğumuzu göstermek için toplanmış bulunmaktayız. Her biriniz Kumluca Belediyesi’ni temsil ediyorsunuz. Buradaki her bir çalışanımız emeğiyle, vicdanıyla ve azmiyle Kumluca’daki vatandaşlarımızın yanında oldu ve olmaya da devam ediyor. Kumluca’da nerede ihtiyaç varsa Kumluca Belediyesi ailesi burada yine olsa yine yaparım diyor. Hepinizin Bayramını kutluyorum’’ dedi.