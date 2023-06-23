Antalya'da Suda Boğulma Olayları İlçe Denetim Komisyonu, Kumluca ilçesindeki yüzme alanlarını denetledi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca'da yüzme alanlarının 2023 Haziran ayı denetimi yapıldı

Kumluca Kaymakamlığı tarafından oluşturulan denetim komisyonunda, İlçe Spor Müdürü Erol Koca Başkanlığında İlçe Jandarma, Kumluca Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Finike Liman Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, yetkililerinden oluşturulan "Suda Boğulma Olayları İlçe Denetim Komisyonu" Kumluca merkez ve Adrasan sahilindeki yüzme alanlarını denetledi.

İlk olarak Kumluca Belediyesi sorumluluğundaki Günay Sahil Tesisleri ve Kumluca Belediyesi Adrasan tesisleri ait yüzme alanları denetleniren, özel otellerin de yüzme alanları denetledi. Denetimlerde yüzme alanlarındaki cankurtaran kuleleri, çalışanların sorumlu olduğu bölgelerde hazır olup olmadığı ve malzeme konusunda tam teşekküllü olup olunmadığına bakıldı.

Komisyon Başkanı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, "Komisyon olarak ilçedeki yüzme alanlarını haziran ayı denetimini gerçekleştirdik, Denetimlerde yüzme alanlarında oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirgenmesinin amaçlandığını belirterek. Komisyonumuz belirlenen yüzme alanlarında denetimlerini yaparak eksiklikleri giderilmesini sağlayacak" diye konuştu.