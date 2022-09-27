Ziraat Türkiye kupası maçında İnegölspor sahasında ağırladığı 3. Lig takımı BC Group Ağrı 1970 Spor ile 1-1 beraberliği sürüyor.
STAT: İnegöl ilçe
Hakemler: Uğurcan Gökler, Emir Kılıçarslan, Gökhan Coşar
İnegölspor: Emre Selen, Yunus Emre Duyan, Serhat Emirler, Taşkın Kartal( Dk 64 Ömer Faruk Ermeç) , Enes Bağdemir, Niyazi Batuhan Salman, Emir Özsoy(Dk 58 Kadir Salih), Taylan Özgün, Yusuf Ziya Gümüş, Sergen Uzun(Dk 57 Furkan Özyapı) , Ömer Faruk Aslan(Dk 46 Mehmet Arda Akdeniz)
BC Group Ağrı 1970 spor: Gökhan Görüt, Kuban Altunbudak, Emre Yaşar, Murat Torun(Dk 62 Muhammet Yılmaz) , Metehan Andaç Özlü(Dk 46 Muhammet Mustafa Gündak), Taner Yıldız, Bilal Gücüyetmez, Adem Kaba(Dk 46 Burak Seres), Muhammet Furkan Kılıç(Dk 46 Ahmet Emre Kartal) , Anıl Çıracı, Aytaç Öden
Sarı Kartlar: Dk 62 Yusuf Ziya Gümüş(İnegölspor)
Kırmızı Kart:
Goller: Dk 18 Niyazi Batuhan Salman(İnegölspor) Dk 69 Muhammet Mustafa Gündak(Ağrı 1970)
MAÇTAN DAKİKALAR
18'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Emir'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Niyazi Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu.
69'ncu dakikada gelişen Ağrı atağında ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Muhammet Mustafa'nın vuruşu golü getirdi.