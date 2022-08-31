Aksaray'da 27-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 7. Junior Cup turnuvasına katılan İnegölspor U10 ve U11 ekipleri başarılı bir turnuva geçirerek kupalarla İnegöl’e döndü.

27-30 Ağustos tarihleri arasında Aksaray’da düzenlenen 7. Junior Cup turnuvasına katılan İnegölspor U10 ve U11 ekipleri başarılı bir turnuva geçirdi.

İnegölspor Gençlik Gelişim Program Sorumlusu Özgür Şahin konu ile alakalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

RAKİPLERİNE ÜSTÜNLÜĞÜ HİSSETTİRDİLER

“27-30 Ağustos tarihleri arasında Aksaray’da yapılan 7.Junior Cup turnuvasında U10 ve U11 takımlarımız başarılı bir şekilde İnegöl’ümüzü ve İnegölspor’umuzu temsil etti. Türkiye’nin dört bir yanından Aksaray’a gelen ve 4 gün süren turnuvalar boyunca 6 müsabaka oynayan ekiplerimiz oyunlarda üstünlüğünü baştan sona rakiplerine hissettirdi. Gelişim ve öğrenmenin ön plana çıktığı turnuva boyunca ailesinden 500 km uzakta 4 gün geçiren 10-11 yaşındaki sporcularımız adına büyük tecrübe oldu. Bizlere ulaşım desteği sağlayan İnegöl Belediyemize ve bizleri orada yalnız bırakmayan velilerimize çok teşekkür ediyorum.”