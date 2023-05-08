Mayıs Ayı Meclis Toplantısında konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Küpçüler ve Yeni Mahallede yılların sorununun çözülmesi konusunda ihalenin gerçekleştiğini müjdeledi. Başkan Fevzi Kılıç, “1 caddemizi ve 31 sokağımızı kapsayan alt ve üstyapı çalışmalarımız için ihale gerçekleşti. Yılların sorununa ilk kazma vuruluyor. Hayırlı olsun” dedi.

Erenler Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleşti. Başkan Fevzi Kılıç, toplantıda Küpçüler ve Yeni Mahalleleri için alt ve üstyapı ihalesinin gerçekleştiğini ifade etti. Toplantıda 7 gündem maddesi karara bağlandı. Küpçüler ve Yeni Mahallede gerçekleşecek çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Başkan Fevzi Kılıç, “Küpçüler Mahallemizde Küpçüler Caddemiz ile birlikte 12 sokağımızı, Yeni Mahallemizde ise 19 sokağımızı alt ve üstyapısı ile yenileceğiz. İlçemizi her manasıyla daha güzel bir hale getirmek için tüm gücümüz ve gayretimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Başkan Fevzi Kılıç, “Dilmen Mahallemizde 26 sokağımızı kapsayan 1. Etap çalışmalarımız çerçevesinde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda asfalt serimi de tamamlandı. Şuan 4 sokağımız kaldı, çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Dilmen Mahallemiz için çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Dilmen Mahallesinde çalışmaların 2. Etap ile devam edeceğini açıklayan Başkan Fevzi Kılıç, “Dilmen Mahallemizde 1. Etap da 26 sokağımızda çalışmaların tamamlanmasının ardından çalışmalar 2. Etap ile devam edecek. 2. Etap altyapı yenileme çalışmaları için SASKİ ihale hazırlığında. SASKİ’nin çalışmalarını tamamlamasının ardından bizde asfalt ve tretuvar çalışmalarımıza başlayacağız” diye konuştu.

Erenler Otoban Girişi ve Çıkışı hakkında da konuşan Başkan Fevzi Kılıç, “Anadolu Otoyolu giriş ve çıkış noktası Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun katılımları ile açıldı ve hizmete başladı. Projenin başından itibaren sonuna kadar destekçisi olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bakanımızın katılımları ile açılışın gerçekleştiği gün vatandaşlarımızın uzun zamandır talebi olan Erenler - Karapürçek - Akyazı Yolunun ve Kozluk Köprülü Kavşağının temel atma töreni de gerçekleşti. Şehrimizin ulaşım ağları hükümetimizin yatırımları ile her geçen gün daha da gelişiyor. Hayırlı olsun inşallah” şeklinde konuştu.

Çaybaşıyeniköy Mahallesi için bir çalışma haberi paylaşan ve Erenler Merkez Mahallesinde bulunan Oyun Sokağında yenileme çalışmalarının başladığını söyleyen Başkan Fevzi Kılıç, “Çaybaşıyeniköy Mahallemizin merkezindeki caddemizi ve tretuvarlarını baştan sona yenileyeceğiz. Çalışmalar kısa zaman içerisinde başlayacak. Hayırlı olsun. Çocuklarımız tarafından çok sevilen ve güzel vakit geçirdikleri Oyun Sokağını baştan sona yeniliyoruz. Çalışmalar başladı ve inşallah kısa zaman içerisinde tamamlanacak. Kıymetli çocuklarımız ile güzel bir açılış programında buluşacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Başkan Fevzi Kılıç’ın konuşmasının ardından Meclis Toplantısının 7 gündem maddesi karara bağlandı. Toplantıda 1-3 ve 7. maddeler kabul edilirken, 4. madde Plan ve Bütçe Komisyonuna, 5 ve 6. maddeler ise İmar Komisyonuna havale edildi. Başkan Fevzi Kılıç, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.