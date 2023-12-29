1 Ocak 2024 tarihi itibariyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı karar doğrultusunda, TL dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının artık yeni açılışlarına izin verilmeyecek. TCMB'nin bankalara resmi olarak ilettiği yazıya göre, vadesi dolan TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilenmesi de mümkün olmayacak.

Döviz Hesapları Devam Ediyor!

Ancak, dikkat çeken bir ayrıntı ise döviz dönüşümlü KKM hesaplarında yaşanacak. Döviz bazlı KKM hesaplarında yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme işlemleri devam edecek.

1 Ocak 2024 tarihinden önce açılan ve henüz vadesi dolmamış olan TL dönüşümlü KKM hesaplarıyla ilgili olarak, vade sonu işlemleri ve diğer süreçler, "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" hükümleri çerçevesinde yürütülecek.

Önceki Kararla Süre Uzatılmıştı!

Bilindiği gibi, daha önce alınan bir kararla söz konusu hesapların açılma süresi, "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Sonuç olarak, yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek bu düzenleme ile birlikte TL dönüşümlü KKM hesaplarında yeni bir sayfa açılamayacak, ancak döviz cinsinden KKM hesaplarındaki işlemler devam edecek gibi görünüyor."