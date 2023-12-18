Takvimler 2004 yılını gösteriyordu... Fenerbahçe, Alman teknik adam yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alarak taraftarının yüzünü güldürmek istiyordu. Alex, Luciano, Tuncay Şanlı, Nobre, Serhat Akın gibi yıldız futbolculara Ümit Özat, Selçuk Şahin, Semih Şentürk gibi yerli isimler eşlik ediyordu.



'Sparta Prag'ı Sparta'da yeneceğiz' dedi seneler boyu unutulmadı

23 Kasım 2004'te oynanan Sparta Prag - Fenerbahçe maçı öncesinde Türk spor kamuoyu yeni bir 'manşet' kazandı.Fenerbahçe'nin kaptanı Ümit Özat, Sparta Prag karşılaşmasından önce yaptığı röportajda uzun süreler unutulmayacak cinstendi...

O dönemler Çek Cumhuriyeti şimdilerde ise Çekya olan ülkenin başkenti olan Prag'taki maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı Kaptan Ümit Özat da o maçta 85 dakika sahada kalmıştı. Ümit Özat'ın iddiası gerçek oldu.