Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin susuzluk nedeniyle tarım yapılamayan ve yoğun göç veren Korkuteli’nin Beğiş Susuzu Mahallesi’ni arıtma suyuyla tekrar tarıma kazandıracak ‘Beğiş Susuzu Sulama Projesi’ hızla ilerliyor. Yöre halkı suyun gelmesiyle ovanın bereketli ürünler vereceğini, hayatın yeniden canlanacağını söylüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hedefiyle tarım sektörüne sağladığı önemli yatırımlardan biri olan ve Temmuz ayında temelini attığı Beğiş Susuzu Sulama Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Tarımsal sulamada örnek olacak projeyle Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi arıtma suyu, kurulacak kapalı sistem damla sulama projesiyle Beğiş Susuzu ovasına taşınacak. Projeyle 2 bin dekar arazi tekrar suya kavuşacak göç etmek zorunda kalan çiftçiler topraklarını ekip dikmeye başlayacak.

OVA YEŞERECEK ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLECEK

Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının bulunmaması nedeniyle tarım yapılamayan ve yoğun göç vererek terk edilen Beğiş Susuzu Mahallesi’nin tarımsal sulama sorununu çözecek çalışmalar sürüyor. Ekipler tarafından arıtma suyunu Beğiş Ovası’na taşıyacak çelik borular araziye döşeniyor. Şu ana kadar 14 bin 500 polietlien boru ve 810 metre çelik boru döşendi. Ekipler daha sonra havuz, su alım üniteleri ve dağıtım rögarlarının çalışmasına başlayacak.

Proje ile Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi ile kaynağından saniyede 85 litre su alınarak, döşenecek 16 bin metre çelik boru hattı ile Beğiş Ovası’ndaki tarım arazilerine ulaşacak. Çiftçilerin damla ve yağmurlama gibi modern sulama sistemleri ile topraklarını sulaması sağlanacak. Su olmadığı için daha çok kuru tarım yapabilen çiftçiler proje sayesinde artık sulu tarım yaparak daha çok gelir getirecek ürünler yetiştirebilecek. Tesisten 50 çiftçi hanesinde 250 vatandaş faydalanacak.

BEĞİŞ, YENİ KUMLUCA VE FİNİKE OLACAK

Beğiş Susuzu Mahalle Muhtarı Hüseyin Yalçın, köylerinde hem içme hem de sulama sularının olmaması nedeniyle üretimin ve yaşamın canlılığını kaybettiğini söyleyerek,

“Su olmayınca atalarımız yakınlarımız hep başka köylere göç etmiş. Köyde şu an sadece 15 hane yaşıyor. Çiftçiler sadece arpa yetiştiriyor. Zaten suyumuz yok, yeterli yağışlar da olmayınca arpada da yeterli ürünü alamıyoruz. Sulama projesiyle topraklarımız değerlenecek, yeşerecek böylece insanlarımız geri dönecektir. Suyumuz gelince inşallah çeşit çeşit meyve ve sebzeler yetiştirebileceğiz. Beğiş Susuzuna su gelince Antalya’nın yeni Kumluca ve Finike’si olacağına inanıyorum. Muhittin Böcek Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun, sayesinde suya kavuşacağız” diye konuştu.

İLK ÜRÜNLERİ BAŞKAN BÖCEK’E İKRAM EDECEĞİZ

Yöre sakinlerinden 72 yaşındaki Salih Sarı da kuraklık olduğu için bütün gençlerin köyü terk ettiğini belirterek, “Su geldikten sonra hayatımız değişir, bahçelerimizde meyvemiz sebzemiz yetişir. Hatta ihracat bile yaparız. Nasip kısmet olur Muhittin Böcek Başkan suyumuzu getirirse dünyalar kadar seviniriz. Hatta ilk yetiştirdiğimiz meyveleri Muhittin Böcek’e ikram ederiz, köyümüzde ağırlarız” diye konuştu.

KÖYÜMÜZÜN KADERİ DEĞİŞECEK

Suyun gelmesiyle köyün kaderinin değişeceğine inandığını kaydeden İbrahim Hadi Kılınç, “Bu köyde hayatın yeniden canlanması için suyun gelmesi gerekiyor. Suyun olmadığı yerde hayat olmaz, bizlerin tarım yapıp üretebilmemiz için suya ihtiyacımız var. Şu an çoğu hayvancılık ve kuru tarım yapabiliyoruz. Ama suya kavuşunca çeşitli ürünler ekip dikebileceğiz” ifadelerini kullandı.

Beğiş’te tarım ve hayvancılıkla uğraşan Kutlu Eymur, “Köyümüz çok güzel burada yaşamaktan mutluyuz, suyumuz gelince daha da mutlu olacağız. Suyun gelmesi bu köyün kalkınması ve insanların mutlu olması demektir. Topraklarımızı suya kavuşturacak sulama projesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e çok teşekkür ediyorum” dedi.