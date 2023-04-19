İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan İzmir Tarımı Danışma Hattı projesine başvurular gün geçtikçe artıyor. Bergama’nın Eğrigöl Mahallesi’nde silajlık mısır yetiştiren Berrak Orhan, projeyle arazisine kuraklıkla mücadele amacıyla 485 badem ağacı fidanı dikti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla kurulan İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi (İZTAM) kuraklıkla ve yoksullukla mücadele ile güvenilir, sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen İzmir Tarımı Danışma Hattı projesiyle tarım ve hayvancılıkla uğraşan kooperatif üyelerine ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

Kooperatif ortaklarına ücretsiz danışmanlık hizmeti İZTAM tarafından verilen danışmanlık hizmetine başvurular gün geçtikçe artıyor. Proje kapsamında Bergama’nın Eğrigöl Mahallesi’ndeki bir üreticiye danışmanlık hizmeti sağlandı. Başvuru sahibinin arazisinde yapılan incelemeler sonucunda toprak özelliği, iklim şartları gibi birçok parametre analiz edildi ve arazide badem yetiştirilmesi önerildi. Yaklaşık 15 dönümlük bir araziye eskiden silajlık mısır yetiştirilirken artık kuraklıkla mücadele amacıyla 485 badem ağacı fidanı dikilmiş oldu.

İzmir Tarımı Danışma Hattı’na başvuran ve ücretsiz danışmanlık hizmeti alan kooperatif ortağı üretici Berrak Orhan, danışmanlık sürecini şöyle anlattı: “Geçmişte 15 dönümlük arazimizde mısır ve pamuk gibi çok su tüketen tarımsal ürünler yetiştiriyorduk. Ancak bu bölgede susuzluk çok büyük bir sorun. Sonrasında İzmir Tarım Danışma Hattı aracılığıyla danışmanlık hizmeti almak için başvuru yaptım. Çok güzel bir yönlendirme ile bu bölge için bademin daha iyi, daha verimli olacağını, iklim şartları ve çevre koşullarına daha uygun olacağını söylediler. Sonrasında dikimine başladık.”

İklim şartlarına uygun tercih: Badem Badem ağaçları, kuraklığın giderek arttığı bölgelerde su tüketimlerinin az olması ve dayanıklı yapıları nedeniyle sıkça tercih ediliyor. Bu nedenle Eğrigöl mahallesindeki bu dönüşüm, bölgedeki tarım ve ekonomi açısından da önemli bir adım olarak görülüyor.

Bölgede yapılan uygulama, hem sürdürülebilir tarım uygulamalarına örnek teşkil ediyor hem de gelecekteki su kaynaklarına yönelik bir çözüm sunuyor.

Tarım ve hayvancılık yapan kooperatif üyeleri başvurabiliyor İZTAM tarafından verilen İzmir Tarımı Danışma Hattı hizmeti, İzmir iklimi ve doğasına uygun, havza ölçekli ürün planlaması ile küçük üreticiye ücretsiz tarım danışmanlığı sağlıyor. Proje ile yanlış tarımsal sulama sonucu aşırı su tüketimini engellemek, kuraklık ve iklim kriziyle mücadele etmek hedefleniyor.

İzmir Tarımı Danışma Hattı’na tarım veya hayvancılık yapan her kooperatif ortağı başvurabiliyor. Hat ile sağlanan ücretsiz danışmanlık hizmeti üç farklı koldan yapılıyor. Danışanlar ürün planlama, tasarım, satış ve ihracat hizmeti alabiliyor.

Başvurular, İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yer alan “İzmir Tarımı Danışma Hattı” üzerinden yapılıyor. Kooperatif ortağı olan üreticiler, İzmir Tarım Danışma Hattı'na “izmir.bel.tr/tr/BaskaBirTarimMumkun” adresinden başvurabiliyor.