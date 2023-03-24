İnegöl'de trafikte tehlikeli yolculuk yapan sürücüler, amatör kameraya yansıdı.

ÜZERİNE YATARAK SEYRETTİ

İlk olay Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi.

Görüntüler Bursa-Ankara yolunda kaydedildi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan kasksız sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü fark edenler o anları görüntüledi.



KİMSEYİ DÜŞÜNMEDİ

Diğer olayda Bursa-Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Sürücü Kamyonetinin kasasına düzensiz yüklediği ahşapları taşımaya başladı. O anlar bir başka sürücü tarafından görüntülendi.