Bilecik’te Kayıboyu 4-6 Yaş Kur’an kursu velileri ‘Anne-Çocuk’ iftarında buluştu.

Çayırova’da her eve bayram çikolatası Çayırova’da her eve bayram çikolatası

Bilecik İl Müftülüğü ve Kayıboyu Kur’an Kursu yönetimi tarafından öğrenci ve veliler için iftar programı düzenlendi. Kayıboyu Camii Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa, İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Kur’an kursu yöneticisi Nagihan Demirel, öğrenciler ve velileri katıldı. Programda konuşma yapan Müftü Erhun, 4-6 Yaş Gurubu Kur’an Kurslarının önemine değinerek Bilecik’te Müftülük bünyesinde yapılan eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi.