Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba koordinasyonunda yürütülen denetimlerde, Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren tatlı, şekerleme ve unlu mamul üretim tesisleri ile satış noktalarında kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.



Denetimlere Kaymakam Osman Aslan Canbaba ile birlikte Mehmet Demir de katıldı. Bayram döneminde tüketimi artan çikolata, tatlı, şekerleme ve unlu mamullerin üretim süreçleri ile satış şartları titizlikle incelendi.

Yapılan kontroller kapsamında işletmelerin hijyen standartlarına uygunluğu, ürünlerin muhafaza şartları, çalışan personelin hijyen kurallarına uyumu ve üretim alanlarının genel temizliği denetlendi. Ayrıca ürünlerin etiket bilgileri, işletme kayıt numaraları, içerik bilgileri, üretici adresleri ve son tüketim tarihleri tek tek kontrol edildi. Denetimler sırasında bazı ürünlerden numune alınarak laboratuvar incelemesi başlatıldı.



Gerçekleştirilen incelemelerde bir işletmede halk sağlığını tehdit edebilecek düzeyde ciddi hijyen eksiklikleri tespit edildi. Söz konusu işletmeye idari para cezası uygulanırken, işletmenin mühürlenmesi için Gemlik Belediyesi Zabıta ekiplerine gerekli talimatların verildiği bildirildi. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin bayram süresince de aralıksız devam edeceği belirtildi.