Bayırköy Belde Belediyesi Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışmalarına hız kazandırdı.

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi cadde ve sokakları temizleme çalışmalarına hız verdi. Ayrıca, belde mezarlığında da duvar boyama ve çevre temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Belediye, belde sakinlerine temiz ve düzenli bir ortam sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayırköy Belde Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde belde genelinde temizlik çalışmalarına öncelik verdi. Ekipler, cadde ve sokaklarda temizlik faaliyetleri yürüterek çöpleri topladı, yolları süpürdü ve temizlik araçlarıyla yıkama işlemlerini gerçekleştirdi. Bu sayede, belde sakinlerinin bayramı temiz ve düzenli bir ortamda karşılamaları amaçlandı.