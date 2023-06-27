Kurban Bayramı’na sayılı saatler kala Sakarya’da bıçak bileme ustaları vatandaşların taleplerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Normal bir günde yaklaşık 20 bıçak bileyen ustalar bayramlarda sınırları zorlayarak 30 kat daha fazla bileme yapıyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Sakarya’da da Kurban Bayramı sebebiyle bıçakçılarda yoğunluk devam ediyor. Bayrama sayılı saatler kala bıçak bileme ustaları vatandaşların taleplerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için bileme ustalarının dükkanlarında sıraya giriyor. Bu çerçevede bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor. Normal bir günde yaklaşık 20 adet bıçak bileyen ustalar Kurban Bayramı zamanında sınırları zorlayarak yaklaşık 30 kat daha fazla bileme yapıyor.

Geçen seneye göre sıfır bıçakların fiyatlarındaki artışa değinen bıçak ustası Önder Makasçıoğlu, vatandaşların evlerindeki bıçakları değerlendirerek biletmeye getirdiklerini aktardı. Geçen sene 100 liradan başlayan bıçak fiyatlarının bu sene 200 ile 250 lira arasında olduğunu aktaran Makasçıoğlu, bileme fiyatlarının bıçaklarda 20, satırlarda 50 lira olduğunu söyledi. Kurban Bayramı’nda kurbanlık keseceklere uyarıda bulunan bıçak ustası Sezer Cumhur ise farklı işlerle uğraşan ve sadece Kurban Bayramı’nda bıçak bilemesi yapanlardan uzak durulması gerektiğini aktardı.

“Normal günde en fazla 50 ama şu an 300-500 belki daha fazla bileme oluyor”

Taleplere yetişemediklerini aktaran bıçak ustası Önder Makasçıoğlu, “Bu sene aşırı bir bileme açısından yoğunluğumuz var. Ramazan Bayramı’ndan sonra açıkçası bizim işlerimiz bayağı bir açıldı. Vatandaş fiyatlardan dolayı herhalde bilmiyorum alımdan ziyade biletme elindekini değerlendirme tarzına yöneliyor. Bu şekilde bilemeden bu sene çok fazla yoğun talep oluyoruz. Gittikçe artık arife günü akşamına kadar sürekli yükselişte oluyor bu talep. Biz de elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz bu talebe karşı. Geçen sene 100 lira olan bir bıçak bu sene 200-250 lira civarında fiyatlara çıktı. Bileme fiyatımızda bıçaklar 20, satırlar 40 -50 lira gibi artık herkes bilemeye yöneldi. Kurban Bayramı’nda özellikle kesiciler kullandıkları bıçaklar çok önemli neticede can almak bir mesele bu bıçağın iyi olması gerekiyor. Geri kalan bıçakların çok kaliteli olmasına da gerek yok aslında. Herkes elindeki evindeki bıçakları getiriyor biz de bir şekilde gücümüz yettiğince çünkü çok aşırı yoğun bir talep var gücümüz yettiğince zaman yettiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Normal bir günde yılın herhangi bir ayında günde 20 tane, 30 tane, belki 50 tane en fazla oluyor ama şu an 300-500 belki daha fazla bilime oluyor” dedi.

“11 ay boyunca farklı işlerde bulunup 12’nci ayda bıçakçı olan arkadaşlara dikkat etsinler”

Bıçak biletmesinde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan bıçak ustası Sezer Cumhur ise “Her sezon olduğu gibi Kurban Bayramı’nda genelde böyle bir kalabalıklarla karşılaşıyoruz. Sağ olsun insanlar ibadet yapmayı, ibadetine devam etmeyi ve bıçaklarını da kesinleştirmek için bizlere gelmeyi ihmal etmiyorlar. Bunlara en iyi hizmeti verebilmenin gururunu yaşıyoruz. Kurban dolayısıyla olduğu için herkes bir seferliğe mahsus olsa da evdeki bıçakların hepsini birden getiriyorlar. Yani bir evden en az 5 tane bıçak geliyor ve yüzlerce haneye vurduğunuz zaman çok fazla bıçak birikiyor. Tabi bu son günlere bırakılmaması çok önemli. Bizi hem iş yükü olarak yoruyor hem de bazen bıçaklarda acele bilemeden dolayı belki eksik bilemeler de ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bıçak bileme zamanı gelmeden bakımlarını yaptırmaları önceden gelmeleri, güzel bir bakım yaptırmalarını öneriyoruz. Özellikle bıçak bilemesini bilen usta bu konuda iyi yetişmiş kendisinden emin olan insanlarla bilemelerini yapmalarını tavsiye ediyoruz. 11 ay boyunca farklı işlerde bulunup 12’nci ayda bıçakçı olan arkadaşlara dikkat etmelerini öneriyoruz. Burası da bir kazanç kapısı ama bunu fırsata değil de ibadetin tam doğru olacağı şekilde yapılabilmesi için gerçek ustalara, gerçek imalatçılara gitmelerini tavsiye ediyoruz müşterilerimize” diye konuştu.