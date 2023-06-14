Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara kurban alımı ve kesimi konusunda uyarılarda bulunan Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, “Et kesildikten sonra hızlı şekilde üst üste yığılmaması, poşetlere konulmaması gerekiyor. Çünkü kokuşma ve bozulma hızlanabiliyor. Büyükbaş hayvanlarda 8-12 saat, küçükbaş hayvanlarda 4 saat dinlendirilip sonrasında işleme yapılabilir” dedi. Bostancı, Kocaeli’de şap hastalığı ve hastalığa dair karantina bulunmadığının da altını çizdi.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber Kocaeli’ye de dün itibarıyla kurbanlık hayvanların girişi başladı. Veteriner hekimler gözetiminde yapılan girişlerde hayvanların kulak küpeleri ve sağlık kontrollerine özellikle dikkat ediliyor. Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, yaklaşan bayram öncesinde vatandaşlara kurban alımı ve kesimi konusunda uyarılarda bulundu. Geçmiş bayramlarda vatandaşların en çok etlerinin bozulmasından şikayet ettiğini belirten Bostancı, etlerin üst üste yığılmaması, poşetlere konulmaması ve sıcak bir şekilde bekletilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bu durumun kokuşmayı hızlandırdığını söyleyen Bostancı, büyükbaşlarda 8-12 saat, küçükbaşlarda ise 4 saat dinlendirilmesi gerektiğini ve etleri saklarken de 4 derecede 5-6 saat, derin dondurucuda ise 6 ay saklanabileceğinin altını çizdi. Mehmet Bostancı, 3 ay önce Türkiye genelinde yayılan şap hastalığının da şu anda Kocaeli’de bulunmadığını ve hastalığa dair karantina olmadığını kurban alacak vatandaşlara duyurdu.

“Veteriner sağlık raporlarının ve kulak küpelerinin olup olmadığının kontrollerini yapmak zorundalar”

Vatandaşların nerelerden kurban alması ve nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, “Öncelikle vatandaşlarımız kurbanlıklarını hayvan pazarlarından, hayvan borsalarından, kurban komisyonunun belirlemiş olduğu geçici kurban satış noktalarından ve doğrudan işletmelerden alabilirler. Hayvanları alırken veteriner sağlık raporlarının olup olmadıklarını ve kulak küpelerinin olup olmadığının kontrollerini yapmak zorundalar. Hatta Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türkvet uygulaması var. Oraya kulak küpe numaralarını yazarak nereden geldiğini, buraya nereden ulaştığını, geçmişte yapılan aşılamaları, hayvan hareketlerini çok rahatlıkla görebilirler. Vatandaşlarımız bunlara dikkat etsin” dedi.

“Üretimin devam etmesi adına dişi hayvan kesmemelerini rica ediyorum”

Alınacak hayvanın hangi özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğine değinen Bostancı, “Büyükbaş ve küçükbaş büyük hayvanlarda 1 yaşından büyük olmalarına dikkat etmeliler. Gebe olmamaları, yeni doğum yapmış olmamaları gerekiyor kurban edilecek hayvanların. Burun akıntısı, gözyaşı akıntısı olmaması gerekiyor. Tüyleri karışık ve mat olmamalı. Çevreye aşırı duyarlı ya da tamamen duyarsız olmamalı. Kör, topal olmamasına da dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle şunu rica etmek istiyorum; üretimin devam etmesi adına dişi hayvan kesmemelerini rica ediyorum vatandaşlarımızdan” diye konuştu.

“Atıkların sokak hayvanlarının erişemeyeceği, açamayacağı derin çukurlara gömülüp kapatılması gerekiyor”

Hayvanın askıda kesilip kanının tam akıtılması, çevreye duyarlı olunması gerektiğini söyleyen Bostancı, “Kurbanların ruhsatlı mezbahada, komünal ahırda ve geçici kurban kesimi yerlerinde kesilmesi gerekmektedir. Kesim yerinin temiz olması ve mutlaka akan suyun bulunması gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka hayvan refahına dikkat edilmeli. Gerektiğinde yapılabiliyorsa hayvanlar askıda kesilmeli ve kanı tam akıtılmalıdır. Çevreye gelişigüzel atıkları katiyen atmasınlar, çevre kirliliğine sebep olmasınlar. Mümkünse atıkların sokak hayvanlarının erişemeyeceği, açamayacağı derin çukurlara gömülüp kapatılması gerekiyor. Et kesildikten sonra ise etlerin hızlı bir şekilde üst üste yığılmaması, poşetlere konulmaması gerekiyor. Çünkü kokuşma ve bozulma hızlanabiliyor. Büyükbaş hayvanlarda 8-12 saat, küçükbaş hayvanlarda 4 saat dinlendirilip, sonrasında işleme yapılabilir. Bunları saklarken de büyükbaş hayvan etlerini 4 derecede 5-6 saat, derin dondurucuda ise 6 aya kadar etler saklanabiliyor” şeklinde konuştu.

“Etlerin üst üste konulmaması, sıcak bir şekilde poşetlerde uzun süre beklememesi gerekiyor”

Etlerin kesildikten sonra üst üste konulmasının ve poşetlerde bekletilmesinin kokuşmayı hızlandırdığını vurgulayan Bostancı, “Vatandaşların en sık şikayet ettiği konu; genellikle kurban kesiminden sonra etlerinin bozulması oluyor. ‘Bu et bozuk mudur, hastalıklı mıdır?’ diye bizlere soruyorlar. Zaten geçici kurban kesim yerlerinde, mezbahalarda, komünal ahırlarda veteriner hekim kontrolünde kesimler yapılıyor. Buna özellikle dikkat etmesi gerekiyor vatandaşlarımızın. Etler zaten veteriner hekim kontrolünde kesildiğinde hastalıklı bir hayvan kesilmemiş oluyor. Akabinde de kokuşma meydana geliyor. Neden kokuşma meydana geliyor? Etleri poşetlere koyup, uzun bir süre bekletiyorlar. Etlerin üst üste konulmaması, sıcak bir şekilde poşetlerde uzun süre beklememesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kocaeli’de şap hastalığıyla ilgili herhangi bir karantinamız mevcut değil”

Kocaeli’de şap hastalığı ve buna bağlı karantinanın mevcut olmadığını söyleyen Mehmet Bostancı, “Yaklaşık 3 ay öncesinde şap hastalığıyla ilgili ülkemizde bir pandemi atlatıldı. Şu an karantinaların birçoğu kalkmış durumda. Kocaeli’de şu an şap hastalığıyla ilgili herhangi bir karantinamız mevcut değil. Herhangi bir hastalığımız Kocaeli’de mevcut değil. Vatandaşlarımız kurbanlarını hayvan pazarlarından, hayvan borsalarından ve bir de kurban komisyonunca belirlenen, izni olan geçici kurban satış noktalarından temin etmeliler. Son olarak yine dediğim gibi pasaport kontrollerini, veteriner sağlık raporu kontrollerini mutlaka yaptırmaları gerekmektedir” dedi.