Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2 gün önce ahırdan kaçan kurbanlık düveler heryerde aranıyor.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Beşikli Mahallesi'nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Bayram Keteci, 2 gün önce ahırından kaçtığı tahmin edilen kurbanlık düvelerini sosyal medyada payalaşım yaparak arıyor.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na 2 adet düvesinin 2 günden beri kayıp olduğunun bilgisini veren Bayram Keteci düvelerinin en son Esere mevkiinde görüldüğünü belirterek hayvanlarını gören vatandaşların Jandarma ekiplerine bildirmelerini istedi.