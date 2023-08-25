Büyük potansiyeline rağmen Türkiye ve diğer İslam ülkelerinde uzun yıllar ilgi gösterilmeyen helal turizm sektörü, son yıllarda dünyada en hızlı büyüyen turizm sektörlerinden biri haline geldi. Avrupa ve Uzakdoğu helal turizme yönelmeye başladı. Küresel helal turizm pazarı 300 milyar dolara koşuyor.ANTALYA (İGFA) - 2023 küresel Müslüman seyahat endekslerine göre, devlet olarak helal turizme büyük yatırımlar yapan Endonezya ve Malezya'nın Müslüman gezginler için dünya çapında en iyi iki destinasyon olarak liste başında yer aldığına dikkati çeken Antalyalı iş insanı Ersin Erdoğan, küresel Müslüman seyahat pazarı hakkında şu bilgileri verdi.

TÜRKİYE GÖZDE ÜLKELER ARASINDA

Türkiye, Suudi Arabistan, Fas, Umman ve Brunei'nin de aralarında bulunduğu diğer İslam ülkelerinin özellikle genç Müslüman turistlerin gözdesi olmaya devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, İslam İş Birliği Teşkilatı üyesi olmayan Japonya, Tayland, Tayvan, Güney Kore, Filipinler; Uzakdoğu’da en iyi Müslüman dostu seyahat destinasyonu olarak öne çıktığını söyledi.

İSPANYA’DAN HELAL TURİZM YATIRIMI

Avrupa ülkesi İspanya, Müslüman gezginler için önemli bir helal dostu Avrupa destinasyonu haline geldiğini belirten Erdoğan, "İspanya, en iyi helal restoranları ve yakınındaki ibadethaneleri listeleyerek Müslümanların tercihlerine hitap eden faydalı seyahat rehberleri geliştiriyor. Başka bir kıta olan Avustralya da Müslüman inancına dayalı hizmet ihtiyaçlarını karşılaması bakımından önemli bir destinasyon. 2020 yılında 220 milyar ABD doları olan helal seyahat sektörünün küresel ekonomiye katkısının 2026 yılına kadar yüzde 35 artarak 300 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 2022 yılında 110 milyon olan dünya çapındaki Müslüman ziyaretçilerin 2026’da 230 milyon ziyaretçiye ulaşacağı ve dünya çapındaki turistlerin yüzde 10'undan fazlasını temsil edeceği tahmin ediliyor" diye konuştu.