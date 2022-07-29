Kurşunlu Mahallesinde doğalgaz ve altyapı noktasında yoğun bir çalışma gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, mahallede üstyapı çalışmalarında da epey yol katetti. Mahallenin büyük çoğunluğunu kapsayan yol kaplama ve tretuvar çalışmalarında sona gelindi.

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Kurşunlu Mahallesinde hummalı bir çalışma başlatmıştı. Bölgede altyapı ve doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmaları başlamıştı. Yüzde 90 oranında tamamlanan çalışmalar, mahallenin çehresini değiştirdi. Kurşunlu’da yollar ve kaldırımlarıyla örnek bir mahalle ortaya çıkıyor.

GÜNEY CEPHESİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANMAK ÜZERE

Belediye Başkanı Alper Taban, Kurşunlu Mahallesinde sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, şöyle konuştu: “Kurşunlu mahallemizde uzun zamandır sürdürdüğümüz çalışmalar vardı. Tabi Kurşunlu bölgesi bizim için tarihiyle, tarımıyla, turizmiyle önemli merkezlerimizden biri. Burada önemli altyapı ihtiyaçları vardı. Bunları bir bir tamamlayarak üstyapı çalışmalarına geçmiş olduk. Bu üstyapı çalışmalarında da epey bir mesafe aldık. Özellikle şehrin içerisinden geçen karayolunun güney cephesini tamamen bitirdik diyebiliriz. Kuzey cephesinde de inşallah parke taşı çalışmalarımız devam edecek, zaman içerisinde tamamlayacağız.”

İHTİYAÇLARIN GİDERİLMESİ İÇİN GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ

“Burada 28 sokağımızda parke taş ile yol kaplama çalışmaları yapıldı. Yine bölgede toplamda 130 adet menfez yapıldı ve bunların bağlantısı için 400 metre uzunluğunda 200’lük koruge boru kullanıldı. Ulu Önder Atatürk Caddesi, Eski Belediye Caddesi ve Sandıkbaşı Sokakta 1700 metre uzunluğunda yol kaplama çalışmaları yapıldı. Eskişehir Caddesi üzerinde de 50 araçlık otopark çalışması yapıldı. Nihayet itibariyle insanın yaşadığı yerde ihtiyaçlar var ve bu ihtiyaçların giderilmesi için de İnegöl Belediyesi olarak gayretle, azimle çalışmaya devam edeceğiz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum.”