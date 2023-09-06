Bursa'nın İnegöl ilçesinde akülü arabayla yola fırlayan 3 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk yaşam savaşı veriyor.

Edinilen Bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Mustafa D. (70) yönetimindeki 25 EL 055 plakalı kamyonet, mevsimlik işçilerin olduğu alandan geçtiği sırada bir anda akülü arabasıyla yola fırlayan 3 yaşındaki Emirhan A.'ya çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan küçük çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Durumu ağır olan küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren küçük Emirhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.