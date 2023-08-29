Bu yıl 63.sü düzenlenecek olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri, 1-3 Eylül tarihleri arasında Balıkesir’in merkez Karesi ilçesi kırsal Kurtdere Mahallesi’nde düzenlenecek. Bine yakın pehlivanın er meydanına çıkacağı güreşler Türkiye Yağlı Güreşleri Ligi 1. Sezon finallerine de evsahipliği yapacak.

Balıkesir Büyükşehir ile Karesi Belediyesi’nin işbirliğiyle bu yıl 63’üncüsü düzenlenecek olan geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri 1 Eylül Cuma günü başlıyor. 3 Eylül Pazar Günü başpehlivanlık ve Türkiye Yağlı Güreşleri Ligi 1. Sezon finallerine evsahipliği yapacak olan güreşlerde bie yakın sporcu er meydanında kıyasıya mücadele edecek.

1 Eylül Cuma günü saat 08.00’da Kurtdere Mahallesi’nde minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, deste 3 ve orta boyların boy ayrımıyla başlayacak Kurtdereli Güreşleri; 12.30’da Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın anıt mezarını ziyaret ile devam edecek. 12.45’te Mevlid-i Şerif’in okutulacağı programda 14’de mevlit yemeği verilecek. 14.30’da resmi açılışı yapılacak olan güreşler de mehter takımı gösterisi ardından yağlı güreş müsabakaları başlayacak.

Pazar günü son bulacak

18’de Şeyh Lütfullah Camii Meydanı’ndan kortej yürüyüşü ve 19.00’de Kurtdereli Mehmet Pehlivan Anıtı’na çelenk sunulacak. 3 Ağustos Cumartesi günü yağlı güreş müsabakalarının 09.00’da başlayacağı Kurtdereli Güreşleri; Pazar günü ise 12.00’da başpehlivanların kura çekimi, 18.30’da Başpehlivanlık final güreşi ve 19.00’daki ödül töreni ile sona erecek.