Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan, vefatının 84. yıldönümünde mezarı başında dualar ile anıldı.

Dünyanın ve Türkiye’nin önemli değerlerinden biri olan ’Cihan Pehlivanı’ Kurtdereli Mehmet Pehlivan, vefatının 84. yıldönümünde mezarı başında dualar ile anıldı. Anma töreni Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından düzenlendi. Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın mezarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz adına konuşma yaparak anıta çiçek sundu. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da bir konuşma yaparak pehlivanın heykeline çiçek sunduktan sonra mezarı başında dua edildi.

Orkan: "Balıkesir yağlı güreşlerin kalelerinden"

Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın dünya ve Türkiye’de ’Cihan Pehlivanı’ olarak nam saldığını ve böyle büyük bir değerin anısının şanına yakışır bir şekilde Karesi’de yaşatılıyor olmasının şehir için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Başkan Orkan, “Cihan pehlivanı bir pehlivan çıkarttı Kurtdere Köyü. Bu bizler için çok önemli. Dünyaya adını nam salmış bir pehlivan yetiştirdi. Bizde arzu ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda ve dönemlerde pehlivanlarımız içinden dünyaya nam salmış güreşçiler yetiştirmek istiyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın da desteği ile Allah’a şükür Kurtdere’deki güreşlerimizi en iyi, en güzel hale getirdik. Şuan Türkiye’de Kırkpınar’dan ve Elmalı’dan sonra bizde Türkiye’de yağlı güreşlerin Balıkesir’inde kalesi olduğunu göstermiş olduk. İnşallah hayırlısı ile güreşçilerimizden dünyada nam salmış pehlivanlar çıkartacağımızı düşünüyorum” dedi.

Anma törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İl Müftüsü Celal Süzgeç, İl Gençlik Spor Müdür Vekili Bilal Gölen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, mahalle muhtarları, güreşçiler, spor camiası ve vatandaşlar katıldı.