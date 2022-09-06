6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında İnegöl Belediyesi Kültür Sanat Otobüsü ile kurtuluş coşkusu tüm şehre yayıldı. Jandarma, Emniyet ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de araçlarıyla katıldığı araç korteji, renkli görüntülere sahne oldu.

İnegöl Belediyesi, 6 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtarılan şehrin kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerini sürdürüyor. Kurtuluş coşkusunun tüm şehre yayılması ve vatandaşların da bu coşkuya ortak edilmesi adına Pazartesi akşamı Kültür Sanat Otobüsü ile kolluk kuvvetlerinin araçlarıyla katıldığı şehir turu gerçekleştirildi.

3 Eylül Cumartesi akşamı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası konseri ile başlayan kurtuluş etkinlikleri, Pazar günü kurtuluşun kilit noktası olan Mustafatepe’den Halhalca Şehitliğine halk yürüyüşü ve kros yarışması ile devam etmişti. 7’den 77’ye her vatandaşımızın bu coşkuya ortak olması adına Pazartesi akşamı da kurtuluş coşkusunu tüm şehre yaymak adına İnegöl Belediyesi Kültür Sanat Otobüsümüz ile birlikte; Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü araçlarıyla şehir turu düzenlendi. Akşam 20.00’da Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinden hareket eden araç korteji, şehir merkezinde 1 saati aşkın süreyle tur atarak 6 Eylül Kurtuluş Gününe dikkat çekti. Kültür Sanat Otobüsünde asker kıyafetiyle halkı selamlayan ekipler ve araç kortejine vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.