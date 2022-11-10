Ligde son oynadığı 8 maçta 24 puan toplayan temsilcimiz Kurtuluş seriyi sürdürmek için Cumartesi günü oynayacağı Mustafa Kemal Paşa maçından da galibiyet bekliyor.

Sarı kırmızılı takımın as başkanı Hasan Aydın yaptığı açıklamada bu sezon mütevazi bor kadro kurup müthiş bir çıkış yakaladıklarını söyleyerek bu anlamda oyuncuları kutladıklarını ifade etti.

Aydın geride kalan 8 maçta firesiz yoluna devam ettiklerini, zor bir grupta zor maçlar oynadıklarını hatırlatarak, bu açıdan cumartesi kendi sahamızda oynayacağımız Mustafa Kemalpaşa maçında tüm ilçe halkımızı yanımızda görmek istiyoruz dedi. Asbaşkan Hasan Aydın yıllardır Kurtuluş takımının başta İnegöl olmak üzere Bursa amatör futbolunun lokomotifi olma yolunda çalıştığını ifade ederek, biliyorsunuz camiamız 90’lı yıllarda 3.ligin kapısından dönmüş ve yine o dönemlerde futbol piyasana önemli isimler kazandırmıştır yine yönetimimiz döneminde başta ahlaklı ve sportmenlik ruhuna uygun kadrolar kurulmuş ve oyuncu grubumuz Teknik direktörümüz Güray Şengün nezaretinde iyi bir ekip ruhu ile güzel bir hava yakalamıştır dedi.

Aydın ayrıca bu sezon Bal liginde iyi hava yakalayan Başta Kafkas spor olmak üzere Doğugücü takımlarıyla diğer amatör takımlara başarılar dileyerek Bursa’da İnegöl takımlarının adeta damga vurduğunu bununda kendilerini memnun ettiğinizde sözlerine ekledi.

ZORLUMA MAÇ CUMARTESİ GÜNÜ

Kurtuluşspor Cumartesi günü karşılaşacağı Mustafa Kemalpaşa maçı saat 15.00’da Kurtuluşspor tesislerinde oynanacak.

Temsilcimiz Kurtuluşspor ligde oynadığı 8 maçta da sahadan galibiyetle ayrılarak 24 puan topladı. 7 müsabakaya çıkan Mustafa Kemalpaşa ise 6 galibiyet 1 beraberlikle 19 puanla ligde 3.sırada yer alıyor.