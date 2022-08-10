Süper Amatör Lig temsilcimiz Kurtuluşspor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Süper Amatör Lig’deki İnegöl temsilcisi Kurtuluşspor, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle topbaşı yaptı. Kurtuluşspor Başkanı Yalçın Atalay, “Yönetim kurulumuzun ve takımımızın isteği şampiyon olmak” dedi.

50. YIL HEDEFLERİMİZ VAR

Başkan Atalay antrenman öncesinde yapmış olduğu açıklamada; “Kurtuluşspor’un 2021-2022 sezonunun startını vermekteyiz. İnşallah yeni sezon, Süper Amatör Kulüplerimize hayırlı olur. Dün akşam yemekte bir araya gelmiştik bugün de antrenmanla çalışmalarımıza başlıyoruz. Kurtuluşspor’un seneye 50. yıl hedefleri var. Bu hedefe gelene kadar da Kurtuluşspor hiçbir zaman hedeften kopmadı. İnşallah bu sene hedeflerimiz üst lig. Tabi bu iş nasip ve maçlar oynandıkça kazanılıyor. Önümüzde uzun bir süre var. Yönetim kurulumuzun ve takımımızın isteği şampiyon olmak” ifadelerini kullandı.

ÖZENLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Ardından konuşan Kurtuluşspor Basın Sözcüsü Mustafa Sevim, “1974 yılında kurulan ve köklü bir kulüp olan Kurtuluşspor yeni sezon için antrenmanlara başladı. Değerli başkanımız ve çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz işin farkında. Herkes kulübümüze değerli katkılar sunuyor. Bu anlamda da güzel bir kadro kuruldu ve bu akşam itibariyle de takımımız sahaya inmiş olacak. Bir yandan da altyapı çalışmaları devam ediyor. Kurtuluşspor’un geçmişine de yakışır bir kadro kuruldu bu sene. Farklı bir anlayışla yola çıktık. Özenli çalışmalar yapıyoruz. Transfer komitemiz çok hassas bir süreç yönetti. Futbolcularımızdan öncelikli arayışlarımız ahlak ve maneviyattı. Akabinde kaliteli kadro kurmak için çalıştık. Spor kamuoyuyla ilgilenen herkesten de olumlu geri dönüşler alıyoruz. Kulübümüz için hayırlı olsun” dedi.

TRANSER KOMİTESİNİN ARKASINDA DURDULAR

Yeni sezon için iyi bir takım oluşturulduğunu belirten Genel Kaptan Recep Uysal, “İyi bir yönetimimiz ve başkanımız var. Transfer komitesinin sonuna kadar arkasında durdular. Sezonu inşallah güzel geçiririz. Tabi hedef hep şampiyonluk. Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm süper amatör kulüplerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

KADROMUZ YETERLİ

Futbolculara çalışma yaptıran Teknik Direktör Güray Şengün, “Güzel bir takım yaptık. Yönetimimiz sağ olsun bir dediğimizi iki etmedi. Her şeyimizle hazırız. Bugün başlıyoruz. Rabbim yanımızda olsun. Sakatlıksız güzel bir sezon geçirmeyi diliyorum. Bir iki tane daha transfer yapabiliriz. Gidenler gelenler olabilir. Takımı gördükçe her şey ortaya çıkacak. Kadromuz gayet yeterli” dedi.

CENTİLMENLİK BİZİM İÇİN ÖNDE GELİR

Son olarak konuşan Kurtuluşspor Başkan Yardımcısı Metin Çetin; “Yeni sezon kulübümüze hayırlı olsun. Kulübümüz bu sene 50. Yılına giriyor. Hedefimiz şampiyonluk. Centilmenlik bizim için her zaman önde gelir. Futbolcularımıza güveniyoruz. İnşallah kazasız belasız bir sezon geçer.”