Kurtuluşspor yönetimi ve futbolcuları yeni sezon öncesinde tanışma yemeğinde bir araya geldi. Konuşma yapan Kulüp Başkanı Yalçın Atalay, “Yeni sezona bembeyaz bir sayfayla başlıyoruz” dedi.

İnegöl’ün köklü spor kulüplerinden Kurtuluşspor’da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Başarılı bir transfer süreci geçirerek çok sayıda futbolcuyu renklerine bağlayan Kurtuluşspor yönetimi, futbolcularla tanışma yemeği düzenledi.

BEMBEYAZ SAYFA İLE BAŞLIYORUZ

Programda konuşma yapan Kurtuluşspor Başkanı Yalçın Atalay; “Kurtuluşspor 2022-2023 sezonu öncesi tanışma ve kaynaşma yemeği düzenledi. Bizim sezon başında gerçekleştirmek istediğimiz birkaç tane husus vardı. Bunlardan bir tanesi, futbolcu kardeşlerimizle her görüşme öncesinde beyaz tişört giydik. Bu akşam Kurtuluşspor defterine bu beyaz sayfayı eklemek istiyoruz. Kulübümüzü bembeyaz sayfa ile yeni sezona başlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TRANSFERLERİMİZ BÜYÜK ORANDA BİTTİ

Akabinde konuşan Teknik Direktör Güray Şengün ise “Yeni sezon tüm İnegöl’ümüze ve takımımıza hayırlı uğurlu olsun. Sezonu yöneticilerimizin önemli çalışmaları sonucu güzel futbolcularla açtık. Bugün yemekle başladık, yarın antrenmanla devam edeceğiz. İnşallah hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Transferlerimiz de büyük oranda bitti sayılır. Dirsek temasında olduğumuz bazı futbolcular var. Bunlardan gerekli gördüklerimiz de aramıza katılabilir” dedi.