Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı projeyle; 55 bin metreküp hacme sahip sulama göleti yapıp 5 bin metre de tarımsal sulama borusu döşeyerek Haymana’da 1500 dönümlük kuru tarım alanında sulu tarıma geçilmesini sağladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projeleriyle Başkentli üreticilerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü, Haymana ilçesinde Tarımsal Sulama Göleti ve İletim Hattı Projesi’ni hayata geçirdi.

KURU TARIMDAN SULU TARIMA GEÇİLDİ

Ekipler; Sındıran Mahallesi’ne 55 bin metreküp hacme sahip sulama göleti yaparken, 5 bin metre de tarımsal sulama borusu döşedi. Projeyle çiftçilerin, yaklaşık 1500 dönümlük kuru tarım alanında sulu tarım uygulamasına geçmesi ve daha yüksek verim elde etmesi sağlandı.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü tarafından yapılan göletin kasım ayında yapımının tamamlandığını kaydeden Kırsal Hizmetler Daire Başkalığı Ziraat Mühendisi Sezai Okçu, “Göletimiz yaklaşık olarak 55 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip. Tam kapasite ile dolduğu zaman yaklaşık 1500 dönüm kuru tarım arazisinin sulu tarım arazisi olarak kullanılmasını sağlayacak. Daha kaliteli ve yüksek verimde tarım ürünleri elde edilecek. Burası iletim hattı olarak 5 bin metre modern basınçlı tarımsal sulama borusu döşenerek kullanıma açıldı” dedi.

ÇİFTÇİLERDEN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

-Ahmet Dayanık: “Çiftçilikle uğraşıyorum. Öncelikle Mansur Bey’e teşekkür ederiz. Önceki seneler 200-250 kilo mahsul alabiliyorduk kuru tarımdan. Sağ olsun Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ekinlerimizi suluyoruz. Bu sene biraz kurak geçti, göletimiz tam kapasite dolmadı ama ilerleyen senelerde tam kapasite dolduğunda arazilerimizden daha fazla verim alabileceğiz. Sulu tarıma dönüyoruz. Komşularımız ve akrabalarımız sulu tarım yapıyor. Mahsulümüz iyi, teşekkür ediyoruz.”

-Mehmet Alpay Yenice (Sındıran) Mahalle Muhtarı: “Özellikle Mansur Bey’e teşekkür ediyoruz. Mazotuyla, buğdayıyla, gübresiyle çiftçilere gerçekten çok destek oluyor. Ayrıca bize yaptığı gölet ile 1500 dönüm kadar yer sulaması yapıyoruz. Yaptığımız sulama sayesinde verimimiz artıyor. Önceden aldığımız 250-300 kilo mahsul iken şimdi 800 kiloya yakın verim alıyoruz. İnşallah bunun devamı gelecek. En az 20-30 tane çiftçimiz bu sulamadan yararlanacak. Verimler arttığı için çiftçiler daha çok üretim faaliyetinde bulunacak. Mansur Bey’e çiftçiye verdiği destek için teşekkür ediyoruz.”

-Mehmet Bakan: “Allah Mansur Bey’in eksikliğini vermesin bize. Gölet yaptı, nohut ve gübre verdi. Mansur Bey’in desteklemesi sayesinde kalkındık. Önceden durumumuz çok berbattı. Önceden bize 300 kilo buğday veriliyordu, şu an ise 800 kilo buğday veriliyor. Daha ne isteyelim? Allah Mansur Bey’i başımızdan eksik etmesin.”