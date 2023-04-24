Kocaeli'de tramvayın Kuruçeşme durağı, bayram öncesinde seferlere başlamıştı. Bayram süresince Kuruçeşme’den ücretsiz olan binişler, bayram sonrasında da devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akçaray tramvay hattında Kuruçeşme istasyonunu tamamlayarak, Ramazan Bayramı arifesinde seferlerine başlamıştı. Arife gününde Kuruçeşme’den binişlerin ücretsiz olacağı ilan edilmişti. Bayram süresince ise Akçaray, Kocaelililere ücretsiz olarak hizmet verdi. Ramazan Bayramı’nın ardından ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, uzun süredir tramvayı bekleyen Kuruçeşme halkı için ücretsiz binişlere devam edilmesi talimatını verdi.

Halen konforlu ve güvenli ulaşımda tramvayı tercih edenler için Kuruçeşme istasyonundan binişler bir süre daha ücretsiz olarak devam edecek.

DURAK SAYISI 16 OLDU

Akçaray tramvay hattı, Kuruçeşme etabıyla birlikte 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaştı. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreyi buldu. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı da 16’ya çıktı.