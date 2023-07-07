İzmit Belediyesi'nin kente kazandırdığı Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde kadınlar için spor eğitimleri devam ediyor. Haftanın 5 günü verilen eğitimlere katılan kadınlar hizmetten oldukça memnun.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projelere imza atmaya devam eden İzmit Belediyesi, çalışmaların tamamlandığı Kuruçeşme Yaşam Merkezi faaliyetlerine hızla devam ediyor.

Merkezde, haftanın 5 günü saat 09:00 ile 16:00 arasında kadınlara pilates, step ve aerobik dersleri veriliyor.

Antrenör İpek Aksöz eğitmenliğinde verilen derslere kadınların ilgisi oldukça yoğun.

Kuruçeşme Yaşam Merkezi’ndeki spor dersleri hakkında görüş bildiren Kursiyer Mürvet Özçelik, “Marmara Apartmanı’ndan 6 kişi katılıyoruz. 1 aydır devam ediyoruz. Faydasını görüyorum. Yürüyüşlerimde zorlanıyordum ama şimdi çok rahatım. Çok memnunum. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kuruçeşme Yaşam Merkezi’ndeki spor derslerine katılan Mine Okyay, “Bu uygulama ev hanımları için ev işleri dışında kendimize vakit ayırabileceğimiz güzel bir uygulama oldu. Hem eğleniyoruz hem de sağlıklı kalıyoruz. Bu yüzden mutluyuz. Bu merkezin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Antrenör İpek Aksöz ise, “Kocaeli Üniversitesi antrenörlük bölümü mezunuyum. İzmit Belediyesi Kuruçeşme Yaşam Merkezi’ndeki eğitimlerimize kadınlarımız beklediğimizden daha fazla katılım sağladı. Haftanın 5 günü saat 09:00 ile 16:00 arasında ders veriyorum. Ders gruplarımızın hepsi yoğun geçiyor. Bize bu imkanı sağladığı için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum. Ders gruplarımıza katılmak isteyen kadınlarımız gelip bilgi alabilirler” diye konuştu.