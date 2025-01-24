Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılı Aralık ayı kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. 2024 yılında, 2023 yılına göre kurulan şirket sayısı yüzde 10,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4 kurulan kooperatif sayısı yüzde 16,5 azaldı.

2024 yılında, 2023 yılına göre kapanan şirket sayısı yüzde 21,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 12,2 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 46,2 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artış oldu

Aralık 2024’te, Aralık 2023’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,1 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7 azadı.

Aralık 2024’te, kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 26,9 kapanan kooperatif sayısı yüzde 37,3 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 30,3 azalış oldu.

Aralık 2024’te kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 25,4 artış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,1 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 187,2 kapanan kooperatif sayısı yüzde 282,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 97,5 artış gerçekleşti.

Aralık 2024’te tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Aralık 2024’te kurulan toplam 1 bin 847 şirket ve kooperatifin yüzde 85,2’si limited şirket, yüzde 13,3’ü anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35’i İstanbul, yüzde 10,5’i Ankara, yüzde 5,8’i İzmir’de kuruldu.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Aralık 2024’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 8,3 oranında arttı

2024 yılında toplam 118 bin 137 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 101 bin 840 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 64,3’ünü, 13 bin 610 anonim şirket ise yüzde 34,7’sini oluşturuyor. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre yüzde 8,3 oranında arttı.

Aralık 2024’te şirket ve kooperatiflerin 4 bin 157’si ticaret, bin 906’sı inşaat ve bin 897’si imalat sektöründe kurulmuştur. Aralık 2024’te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 733’ü inşaat, 629’u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 159’u imalat sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 2 bin 603’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 120’si imalat, 961’i inşaat sektöründedir.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin bin 43’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 625’i inşaat, 294’ü imalat sektöründe.