Jandarma ekipleri, teşkilatlarının 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli’de çocuk şenliği düzenlendi. Jandarma ekipleriyle doyasıya eğlenen çocuklar, gün boyu çeşitli aktivitelerde bulundu.

Jandarma teşkilatının 184’üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, Kandıra ilçesinde çocuk şenliği düzenlenerek stand açıldı. Şenliğe depremzede aileler ve çocukları davet edildi. Depremzede ailelere psiko-sosyal destek vermek amacıyla düzenlenen şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Şenliğe katılan 460 çocuk, köpek timlerinin gösterilerini izledikten sonra kendileri için hazırlanan komando parkurunda eğlendi. Çocuklar, gün boyu gösterimler ve çeşitli aktiviteler ile heyecanlı, eğlenceli bir gün geçirdi.