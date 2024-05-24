Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen “Kurumsal Söyleşiler” başlıklı etkinlik, Safiye Hüseyin Elbi Konferans Salonu’nda çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Ali Emre Bilis ve Direktör Yardımcısı Doç. Dr. Onur Tatar’ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Söyleşi konuğu Yönetmen Evrim İnci belgesel film çekimine ilişkin bilgilerini ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı ve “Çektiğiniz belgesel filmleri muhakkak festivallere ve yarışmalara gönderin. Bu deneyim size başarının kapılarını açacaktır” şeklindeki sözleriyle öğrencilere olumlu mesajlar verdi.

Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Ali Emre Bilis ise bu türden etkinliklere önem verdiklerini dile getirerek yaptığı konuşmasında, “İlerleyen süreçlerde de etkinliklerimizin tekrarı olacak, bizler KİD olarak öğrencilere bu tür etkinlikleri sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Onları mesleğe hazırlarken aynı zamanda alanlarına yönelik de bilgi alışverişi imkânı sunuyoruz. Bu gibi etkileşimler akıllarında soru işareti bulunan öğrencilerimiz açısından çok önemli. Onların sorularının cevap bulması açısından etkinliklerimizi ilerleyen süreçte de alanında uzman isimler ile devam edecek” dedi.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.