

Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi mahallesi Zincirlikuyu caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Murat M. (17) yönetimindeki 16 AOK 594 plakalı kurye motosikleti, aynı yöne seyrederken ara sokağa dönüş yapmakta olan Ali Rıza D.(41) yönetimindeki 35 HTN 26 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

