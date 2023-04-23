23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kütahya Belediye Başkanlık makamına Yunus Emre İlkokulu öğrencilerinden Zehra Betül Ak ile Hamza Sarı oturdu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkan Vekili Ahmet Uluca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle başkanlık makamını Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Zehra Betül Ak ve 2. sınıf öğrencisi Hamza Sarı’ya devir etti. Başkanlık koltuğuna oturan minik öğrenciler, taleplerini Başkan Vekili Uluca’ya iletti.

Öğrencilerin taleplerinin en kısa sürede yerine getirileceğini ifade eden Belediye Başkan Vekili Ahmet Uluca, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hediye edilen bu anlamlı bayramı kutluyorum. Tüm çalışmalarımız çocuklarımıza daha güzel bir Kütahya bırakmak için” dedi. Ayrıca Başkan Vekilimiz Uluca, çocukların taleplerinin takipçisi olacağını ve kısa süre içinde yerine geleceğini ifade etti.

Uluca, Yunus Emre İlkokulu Müdürü Kadir Değirmen ve sınıf öğretmeni Özden Gül ile birlikte gelen öğrencilere günün anısına Türk Bayrağı ve tablet hediye etti.