Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi’nin yapımını tamamladığı Hamidiye Mahallesi Kültür ve Sosyal İşler Merkezi’nin açılışını yaptı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’daki mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi, Hamidiye Mahallesi Kültür ve Sosyal İşler Merkezi’ni tamamlayarak hemşehrilerinin hizmetine sundu. Tesis içerisinde muhtarlık ofisi, düğün salonu, mahalle fırını gibi hemşehrilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek alanların yer aldığı Hamidiye Mahallesi Kültür ve Sosyal İşler Merkezi’nin açılışı Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, il protokolü ve temsilcileri ile çok sayıda Kütahyalının katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Hamidiye Mahallemizin değerli muhtarı, mahalle sakinleri ve komşu muhtarlarımız bir kültür evinin buraya ihtiyaç olduğunu söylediler. Envanterimize baktık, önce yer bulduk, imar tadilatını yaptık, gerekli kurullarımızdan geçirdik, meclisimizden kararımızı aldık, ihalesine çıktık, yapımını tamamladık, bugün de Rabbim açmayı nasip eyledi. Bundan sonra mahallemizdeki değerli hemşehrilerimize emanet ediyoruz. Burayı her gün kullanacağız, en iyi şekilde koruyacağız, kollayacağız” ifadelerini kullandı.