Kütahya Belediyespor Kulübü bünyesinde kurulu bulunan Judo takımı sporcusu Zeynep Sude Eriş, Türkiye 3.’sü olarak Kütahya'yı başarıyla temsil etti.KÜTAHYA (İGFA) - 16 branşta gençlere spor imkanı sunan Kütahya Belediyespor Kulübü, birçok branşta aldığı ulusal ve uluslararası başarılar ile adından başarı ile söz ettiriyor.

Son olarak, 23-27 Temmuz 2023 tarihlerinde Muğla ilinde gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Mini Lig Türkiye Şampiyonası Finalleri’ne katılım sağlayan Kütahya Belediyespor Kulübü Judo branşı sporcusu Zeynep Sude Türkiye 3.’sü oldu.