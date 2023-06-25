Kulüpler Arası Halk Oyunları Kütahya İl Yarışması’na katılan Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, yarışmaya katılım sağlayan tüm kulüplere hediyelerini takdim ederek, gösterdikleri performans için tebrik etti.KÜTAHYA (İGFA) - Yeni kapalı spor salonunda gerçekleştirilen Kulüpler Arası Halk Oyunları Kütahya İl Yarışması’na katılım sağlayan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, yarışmaya katılan kulüpleri tebrik etti.

Oldukça çekişmeli geçen yarışmalarda derece alan kulüplere ödülleri AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Belediye Başkan Yardımcı Murat Arık, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilciliği yetkilileri tarafından verildi.

Kulüpler Arası Halk Oyunları Kütahya İl Yarışması’nda; Minikler Düzenlemeli Dal kategorisinde Linyit İlk Öğretim Okulu Gençlik Spor Kulübü, Yıldızlar Düzenlemeli Dal kategorisinde Özel Bahçeşehir Koleji G.S.K. Derneği Halk Oyunları Topluluğu, Yıldızlar Düzenlemesiz kategorisinde Linyit İlk Öğretim Okulu Gençlik Spor Kulübü, Gençler Düzenlemeli kategorisinde Kütahya Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü ve Büyükler Düzenlemesiz kategorisinde ise Kütahya Belediyespor il birincisi oldu.