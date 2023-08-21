Kütahya Belediyesi'nin iştiraki olan Simpaş A.Ş. ve Frig Fuarcılık’ın organizasyonunu üstlendiği 46. Kütahya Fuarı’nın finalinde Gülben Ergen coşkusu yaşandı.KÜTAHYA (İGFA) - 28 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 46. Kütahya Fuarı, Gülben Ergen konseriyle final gecesi yaptı.

Kütahya Belediyesi'nin sadece yer teminini sağladığı fuarın final akşamında binlerce vatandaş Gülben Ergen şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Fuar alanını dolduran Kütahyalı hemşehrilerimize unutulmaz bir akşam yaşatan Gülben Ergen’e Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, konser arasında hediyelerini takdim etti.

Gülben Ergen gibi değerli bir ismi Kütahya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Vekili Damcı, vatandaşların en güzeline layık olduğunu ve bunun için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalarak Kütahyalıların hafızalarına kazınan bir performans sergileyen Gülben Ergen, Kütahya’da olmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti.