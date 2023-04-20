Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehrimizi önemli bir değere kavuşturacak Kütüphane ve Kültür Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık şehrin geleceği için çok önemli olduğunu vurguladığı Kütüphane ve Kültür Merkezi inşaatındaki çalışmalar devam ediyor.

Kütüphane ve Kültür Merkezi’nin altında yer alacak iki katlı kapalı otopark için çalışan ekipler, 12 bin metrekare imalatla eseri şekillendirecek.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Işık, Kütüphane ve Kültür Merkezi’nin içerisinde bulunduracağı kapalı otoparkı, yaşlı bakımevi, kafeteryası, kütüphanesi, sosyal donatı alanları ve sergi salonlarıyla hem öğrencilerimizin hem de hemşehrilerimizin önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini söyledi.

Çalışanların Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Başkan Işık, emeği geçenlere teşekkür etti.