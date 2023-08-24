Kütahya'nın her noktasında alt ve üstyapı çalışmalarına devam eden Kütahya Belediyesi ekipleri, Alayunt Mahallesi’nde sel ve su baskınlarına karşı kanal inşa ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Alt ve üstyapı yatırımlarıyla şehrimizin önemli ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden Kütahya Belediyesi ekiplerimiz, aşırı yağışlar sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini alıyor.

Bu kapsamda çalışan ekiplerimiz, Alayunt Mahallesi bölgesinde yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı yaklaşık 500 metrelik kanal inşasına başladı. Yapılan çalışmayla ekiplerimiz, hem yol güvenliğini sağlamayı hem de taşkınlara karşı koruma sağlamayı hedefliyor.

Yapılan çalışmalarla kış aylarını sorunsuz geçirmeyi hedefleyen ekiplerimiz, şehrimizin genelindeki kışa hazırlık faaliyetlerine devam edecek.