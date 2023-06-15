Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Halk Eğitim Merkezi tarafından Dumlupınar Mahallemizde başlatılan dikiş kursunun yıl sonu sergisinin açılış kurdelesini kesti.KÜTAHYA (İGFA) - Dumlupınar Mahallemizdeki kadınlarımız için Halk Eğitim Merkezince Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılan dikiş kursu yıl sonu sergisiyle tamamlandı. Kurs açılış programına katılan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, eserleri tek tek inceleyerek, kurs öğreticisi ve kursiyerlerden bilgiler aldı.

Belediye olarak üreten kadınlara, kadın kooperatifleri aracılığı ile önemli imkanlar sunulduğunu ifade eden Başkan Vekili Damcı, kadınların ürettikleri ürünlerin pazarlanması ve geniş kitlelere yayılmasında kadın kooperatiflerinin önemli rolleri olduğunu söyledi. Bu kurslarda üretim yapan kadınlarımızın, Kütahya Belediyemiz öncülüğünde kurulan kadın kooperatifleri ile iletişime geçerek bunu bir kazanç kapısı haline getirebileceklerini söyledi.

Emekleri için kursiyerlere teşekkür eden Başkan Vekilimiz Damcı, Halk Eğitim Müdürlüğü çalışanları ve öğreticilere de teşekkür etti.