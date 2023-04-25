Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Zığra Mahallesi’nde belediye tarafından yapılan çalışmaları inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da yer alan cadde ve sokakları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için mesai harcayan Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan bölgelerdeki kilit taşı ve kaldırım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Bu kapsamda, Zığra Mahallesi’ne 4 bin 500 metrekare kilit taşı uygulaması yapılarak adeta mahallenin tüm sokakları ve meydanı yenilendi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalıştıklarını, daha güvenli ve konforlu yolları şehrimize kazandırmaya devam edeceklerini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlanan program ve ihtiyaçlar dahilinde şehrimizin farklı noktalarındaki çalışmalarına devam edecek.