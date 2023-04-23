23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, Kütahya Belediye Başkan Vekili Ahmet Uluca ve il protokolünün katılımıyla gerçekleşti.KÜTAHYA (İGFA) - Bağımsızlık mücadelemizin ilk ateşinin yakıldığı, tarihi önemi ve değeri büyük olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 103. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, Zafer Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından Dumlupınar Spor Salonu’nda başlayan kutlamalara Vali Vekili Mustafa Güney’in katılımcıları selamlamasıyla başlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit günün anlam ve önemini içeren bir konuşma gerçekleştirdi. Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Belediye Başkan Vekili Ahmet Uluca ve il protokolü tarafından ödüllendirildi. Kutlama töreni, okullar arası yapılan çeşitli yarışmalarla sona erdi.

Törene; Vali Vekili Mustafa Güney, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkan Vekili Ahmet Uluca, Baro Başkanı Edip İlkay Sunay, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, çok sayıda öğrenci, öğretmen ve hemşehrimiz katıldı.