Kütahya Belediyesi'nin öncülüğünde 3,9 milyon Euro hibe alan “Kütahya’da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi” için başlangıç toplantısı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) -Kütahya Belediyesi'nin nihai yararlanıcısı olduğu, Kütahya Valiliği, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Zafer Kalkınma Ajansı ve Kütahya Çiniciler, Fotoğrafçılar ve El Sanatları Esnaf ve Sanatkarları Odası’nın ortaklığıyla başlatılan ve 3,9 milyon Euro hibe alan "Kütahya'da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi" için Vali Yardımcısı Mustafa Güney’in başkanlığında “Başlangıç Toplantısı” gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Etüd Proje Müdürü Mehmet Zenci ve proje ekibi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve öğretim üyeleri, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç ve ekibi, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz ve ekibi, Kütahya Çiniciler, Fotoğrafçılar ve El Sanatları Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Sadık Erilbaylı, Çini Ustası İsmail Yiğit, sektör temsilcileri ve yüklenici firma uzmanlarının katıldığı toplantıda proje kapsamında kurulacak olan Yaratıcılık Merkezi ve Ağı'nın finansal sürdürülebilirliğinin sağlanmasının elzem olduğu konuşuldu.

UNESCO Zanaat ve Halk Sanatları Şehri olan Kütahya’nınz için önemli bir proje olan çalışmayla projenin yürütülmesi aşamasında proje faydalanıcısının ve proje paydaşlarının bir sinerji yaratarak aktif rol alması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, atılacak adımlar ve izlenecek yol haritasının detayları görüşüldü.

