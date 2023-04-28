Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’ndaki 900 askerin yemin ettiği törene katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - 2023’e 1C tertip 900 asker, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü tarafından verildi.

Yemin törenine; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.