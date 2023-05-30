Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında altyapısı tamamlanan sokak ve caddelerde kilit taşı, sıcak asfalt serimi, yama ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da yer alan cadde ve sokakları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için mesai harcayan Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında altyapısı tamamlanan bölgelerdeki kilit taşı, sıcak asfalt serimi, yama ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, altyapısı tamamlanan bölgelerde vakit kaybetmeden sıcak asfalt serimi başta olmak üzere gerekli işlemleri gerçekleştirerek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlanan program dahilinde şehrimizin farklı noktalarındaki talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarına devam edecek.