Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 5 Haziran Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya Belediyesi önüne kurulan çocuk eğlence alanını ziyaret etti. Başkan Işık, 2 gün sürecek etkinliklerde tüm çocuklara iyi eğlenceler diledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklar için belediyenin bahçesine çocuk oyun alanı kuruldu.

Yarın da devam edecek etkinliklerin ilk gününde çocuklar doyasıya oyun parkurlarında eğlendiler.

Oyun parkur alanını ziyaret eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çocuklara iyi eğlenceler dileklerini iletirken, aileleriyle de sohbet etti.

Başkan Işık, çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.